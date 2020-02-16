Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü

16.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla bulunduğu Almanya'da Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Dışişleri Bakanı Glauck Konjucfa ile görüştü. - MÜNİH

Kaynak: İHA