Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

16.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:23
Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu 'da Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla bulunduğu Almanya'da Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Dışişleri Bakanı Glauck Konjucfa ile görüştü. - MÜNİH

Kaynak: İHA
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