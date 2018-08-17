Bakan Çavuşoğlu: "Konya Türkiye'nin Gözbebeğidir"

Büyükelçiler Konferansı için Konya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konya'nın Türkiye'nin gözbebeği olduğunu belirterek, "Konya'ya gelen turist sayısının artması için özellikle de Kapadokya, Konya, Antalya ve Pamukkale hilalinde turistlerin bir paket halinde dolaşması için çalışmalarımız var. Konya'nın yaptığı faaliyetlerle diplomaside sağladığı katkıları da biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Büyükelçiler Konferansı için Konya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

"Konya'yı daha da geliştirip güzelleştireceksiniz, bundan şüphemiz yok"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde Hazreti Mevlana diyarı medeniyetler şehri Konya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Tahir Bey milletvekili olduktan sonra görevi devraldınız. Daha önce Selçuklu Belediye Başkanı olarak da yine gayretli çalışmalarınızı biliyorduk. Yeni görevlerinizde size ve arkadaşlarınıza başarılar diliyoruz. Çıtayı daha da yükselterek Konya'yı daha da geliştirip güzelleştireceksiniz, bundan şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Konya'nın Türkiye için büyük önem arz ettiğini dile getirdiği konuşmasında, "Konya, gerçekten de Türkiye'nin gözbebeğidir. Konya, dünyada tanınan bilinen ve ziyaret edilen bir şehrimiz. Konya'ya gelen turist sayısının artması için bizler de gayret sarf edeceğiz. Özellikle Kapadokya, Konya, Antalya ve Pamukkale hilalinde turistlerin bir paket halinde dolaşması için çalışmalarımız var. Konya'nın söylediğiniz faaliyetlerle diplomaside sağladığı katkıları da biliyoruz. Kardeş şehirler ve diğer temaslar ile yurt dışında yapılacak hayır ve insani yardım faaliyetleriyle Konyamızın daha çok desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

"Konya uluslararası arenada bilinen bir şehir"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise 10. Büyükelçiler Konferansı'nın bir ayağının Konya'da yapılmasının kendileri için bir şeref olduğunu söyledi. Konya'nın uluslararası arenada bilinen bir şehir olduğunu kaydeden Altay, "Konya'nın bu kadar tanınmasında Dışişleri Bakanlığımızın da büyük katkısı var. Bakanımızın şahsında tüm yurt dışı misyonumuza teşekkür ediyorum. Bizler de Konya'nın tanınırlığını arttırmak için birçok uluslararası birlikte hem yönetim kurulu üyeliği hem de çeşitli görevleri yürütüyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyemiz 18 birliğin üyesi, birçok birliğin de yönetim kurulu üyesi. Ayrıca 38 ülkeden 50 il ile kardeş şehir ilişkisi yürütüyoruz. Bu da uluslararası diplomaside önemli bir unsur. Yine yurt dışında bulunan birçok etkinliğe TİKA, Yurt dışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu, Yunus Emre Enstitüsü ile de hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. Mesnevi şu anda 28 dile çevrildi, 50 dil hedefimiz var" şeklinde konuştu.

"Konya'da 5 üniversitemizde 4 bine yakın yabancı öğrenci eğitim görüyor"

Başkan Altay, Konya'nın aynı zamanda bir üniversiteler şehri olduğunu ifade ederek, "5 üniversitemizde 4 bine yakın yabancı öğrenci eğitim görüyor. Bu sayının daha da artması adına sizlerden destek bekliyoruz. Zira Konya, üniversite öğrencilerinin okuması için çok uygun bir şehir. Hazreti Mevlana'dan dolayı İran, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden şehrimize çok büyük bir ilgi var. Sizlerden bu şehirlerden özellikle de İran'dan Konya'ya direkt uçuşlar talep ediyoruz. Bu, şehrin ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacaktır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu Bedesten esnafını ziyaret etti

Ziyarete Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra bakan yardımcıları, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Valiliğe geçti. Vali Yakup Canbolat ile bir süre görüşen Bakan Çavuşoğlu beraberindeki heyetle birlikte Bedesten esnafını ziyarete ederek, cuma namazı için Kapu Camii'ne geçti. - KONYA