Bakan Çavuşoğlu, "Konsensüs için Birlik Grubu" toplantısına videokonferansla katıldı
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Bakan Çavuşoğlu, "Konsensüs için Birlik Grubu" toplantısına videokonferansla katıldı

28.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:46
Bakan Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformu konusundaki "Konsensüs için Birlik Grubu" toplantısına videokonferansla katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformu konusundaki "Konsensüs için Birlik Grubu" toplantısına videokonferansla katıldı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BMGK reformu konusundaki Konsensüs için Birlik Grubu toplantısına katıldık. Daha demokratik, temsil düzeyi yüksek, hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir BMGK istiyoruz. Her yerde "Dünya beşten büyüktür" demeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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