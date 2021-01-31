Bakan Çavuşoğlu, KKTC'yi ziyaret edecek
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Bakan Çavuşoğlu, KKTC'yi ziyaret edecek

31.01.2021 09:20 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:25
Bakan Çavuşoğlu, KKTC'yi ziyaret edecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-2 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-2 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız ziyareti çerçevesinde, başta Kıbrıs meselesi olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ele almak amacıyla KKTC makamlarıyla biraraya gelecektir" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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