Bakan Çavuşoğlu KKTC Dışişleri Bakanı Özersay ile telefonda görüştü
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Bakan Çavuşoğlu KKTC Dışişleri Bakanı Özersay ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu KKTC Dışişleri Bakanı Özersay ile telefonda görüştü
16.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:21

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ve Özersay'ın telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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