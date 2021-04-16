Bakan Çavuşoğlu: "(KKTC'deki Kur'an kursları kararı) Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş değildir"

Bakan Çavuşoğlu: "(KKTC'deki Kur'an kursları kararı) Bu karar ideolojik bir karardır.