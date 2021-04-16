Bakan Çavuşoğlu: "(KKTC'deki Kur'an kursları kararı) Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş değildir"
Bakan Çavuşoğlu: "(KKTC'deki Kur'an kursları kararı) Bu karar ideolojik bir karardır.
Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız
Bakan Çavuşoğlu: "(KKTC'deki Kur'an kursları kararı) Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş değildir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu