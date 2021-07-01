Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında dün geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Başkent Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Çavuşoğlu ve Tatar, saat 15.00'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı