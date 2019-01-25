Bakan Çavuşoğlu KKTC Basını ile Bir Araya Geldi

Bakan Çavuşoğlu KKTC Basını ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu KKTC Basını ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) basın mensuplarıyla bir araya geldi.

KKTC'ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'nin çeşitli basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerle bir araya geldi. Çavuşoğlu düzenlenen ortak canlı yayında basın mensuplarının sorularını cevapladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA
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