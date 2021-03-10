- Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistanlı mevkidaşı Kazakbayev ile görüştü

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- Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistanlı mevkidaşı Kazakbayev ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistanlı mevkidaşı Kazakbayev ile görüştü

BİŞKEK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarına devam ediyor. Ziyareti kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilen Çavuşoğlu, daha sonra Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYPERİ BEKMIRZAYEVA