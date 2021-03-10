Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

10.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:24
Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ülkelerine yaptığı resmi ziyaretin son durağı olan Kırgızistan'da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda güncel işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgız mevkidaşı Caparov'a selam ve en iyi dileklerini ileten Çavuşoğlu, Türk tarafının Kırgızistan ile yakın ilişkiler kurmayı önemsediğini belirtti. Çavuşoğlu, Türk tarafının ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine özel önem verdiğini vurguladı.

Caparov da görüşmede iki ülke arasındaki kültürel ve insani iş birliğinin üst düzeyde olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kırgızistan'ın 4'üncü Dünya Göçebe Oyunlarını düzenleme konusunda Türkiye ile tecrübelerini paylaşmaya ve yardımda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmenin ardından tarafların karşılıklı çıkarların tüm alanlarında ikili işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını ifade ettikleri belirtildi. - BİŞKEK

Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Hülya Avşar Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Halis Özkahya Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:32:03. #1.14#
title