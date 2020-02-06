Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.
06.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:36
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.
Kaynak: DHA