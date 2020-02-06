Bakan çavuşoğlu, kırgız mevkidaşı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştüAzerbaycan (DHA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.
06.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:13
Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü
Azerbaycan (DHA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.
Kaynak: DHA