Bakan çavuşoğlu, kırgız mevkidaşı ile görüştü
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Bakan çavuşoğlu, kırgız mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştüAzerbaycan (DHA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

06.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:13
Bakan çavuşoğlu, kırgız mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü

Azerbaycan () - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için 'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bakan çavuşoğlu, kırgız mevkidaşı ile görüştü
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