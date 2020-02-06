Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

06.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:52
Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı ile görüştü

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için 'ye gelen Dışişleri Bakanı burada Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------Görüşmeden görüntü


Kaynak: DHA
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