Bakan Çavuşoğlu: Kimse Türkiye'den Baskıyla, Yaptırımla Netice Alamaz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan sorunlara değinerek, 'Kimse Türkiye'den baskıyla, yaptırımla netice alamaz. Var olan sorunlar var, biz bunları gündeme getiriyoruz. Bu konularda iki müttefik olarak sorunların üstesinden gelmeye var mısınız?" diye sordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'da Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı Danışma Meclisi'nin toplantısına katıldı. Alanya Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile partililer eşlik etti.

'SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK GİBİ'

Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşma şansı bulduğunu fakat Alanyalı hemşerilerine hitap edemediğini söyledi. Çavuşoğlu, seçim sonrası Alanya'ya uğrayamadığını, o yüzden ilk fırsatta gelerek hemşerilerine teşekkür etmek istediğini aktardı. Ülkelerin birbirine olan tutumuna değinen Mevlüt Çavuşoğlu, 'Herkes kendi vatandaşından dolayı başka ülkeyle kavga etmeye çalışırsa o zaman bizim bazı ülkelere savaş açmamız lazım. İşte biz bu anlayışları değiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de farklı ülkelerin vatandaşları da suça karışıyor. Öyle veya böyle bazıları da ajan. Hele ki gazetecileri ajan olarak gönderiyorlar. Yakalandığı zaman da 'Gazeteciler içeriye atıldı' diye baskı yaparak kurtarmaya çalışıyorlar. Sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi, annesinden yeni doğan bebek gibi tertemiz suçsuz. Ama hukuk vardır, yasa vardır" dedi.

'KİMSE TÜRKİYE'DEN BASKIYLA, YAPTIRIMLA NETİCE ALAMAZ'

ABD ile yaşanan sorunlara da değinen Çavuşoğlu, ilişkilerde kötü bir süreç yaşadıklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

'Esasen daha önce de ilişkilerimizin kopmaya geldiği süreç vardı. Amerika'nın FETÖ'ye sahip çıkması, Amerika'da yaşaması. Benim düşmanıma silah veriyor. Ama sonra daha önceki Dışişleri Bakanının gelmesi, kendisi değiştikten sonra yeni gelen ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke ile sürdürdüğümüz süreç ve yol haritası konsolosluk işleriyle götürecek bir çalışma grubu, bir de PKK'ya yönelik Irak'ta atabileceğimiz adımların yol haritası. Demek ki sorunlar çözülebiliyor ama bu FETÖ'den vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Zaten çalışma grubunun da amacı bu. Şimdi ise Rahip Andrew Brunson için 'Yok bizim vatandaşımız suçsuz.' Biz rahip Andrew Brunson'un, ABD Büyükelçiliğinden konsolosluk erişimi için yardım istedikleri güne kadar tutuklandığını da bilmiyorduk. Bazı kişiler suç duyurusunda bulunduğu için başlayan bir süreç. Bizim kişiden ne çıkarımız olacak. Şimdi son zamanlarda atılan adımlar. Kimse Türkiye'den baskıyla, yaptırımla netice alamaz. Var olan sorunlar var, biz bunları gündeme getiriyoruz. Bu konularda iki müttefik olarak sorunların üstesinden gelmeye var mısınız, o zaman oturalım sorunlarımızı nasıl çözeceğiz, biraz önce söylediğim çalışma gruplarını nasıl işleteceğiz. Bu şekilde çözebiliriz. Dayatmayla olmaz. Tehdit diliyle nereye varacaksın. Türk milleti tehdide boyun eğer mi?"

'ABD'NİN POZİTİF GÜNDEME İHTİYACI VAR'

Sorunların eşit şartlarda düzenlenecek müzakerelerle çözülebileceğini vurgulayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle dedi: 'Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır' diye biz söz var bizde. Sonuçta şimdi ne oldu. Tehdit diliyle bir sonuç elde edilebildi mi' veya yaptırım ne oldu, şimdi karşı yaptırım. Fakat Singapur'daki görüşmemiz son derece yapıcı geçti. Açıklamalarımıza yansıdı, işte böyle olması gerekir. Ortada sorunlar var, sorunları kimse inkar edemez. Şu sebepten, bu sebepten, var mı sorun, var. Bunları çözmek istiyor musunuz, çözelim. Nasıl çözeceğimizi oturup konuşalım veya nasıl çözeceğimiz konusunda bir yol haritası belirleriz, mutabakat sağlarız. Diplomasi işler, sorunları çözeriz, sonra işimize bakarız. Bugün dünyanın da pozitif gündeme ihtiyacı var. Bölgemizin de ihtiyacı var. Bana göre en çok Amerika'nın pozitif gündeme ihtiyacı var. Bu anlayışla bu sorunları da çözeriz. Dayatmayla, tehdit diliyle değil, uzlaşmayla, diplomasiyle müzakereyle ve iyi niyetle bunları çözeceğimizi düşünüyorum." - Alanyaantalya