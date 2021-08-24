Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yle görüştü.