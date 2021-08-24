Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yle görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yle telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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