Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katar Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katar Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Bakanlık yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüşmüştür. Görüşmede Afganistan'daki son durum ele alınmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı