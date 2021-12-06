Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al-Thani ile görüştü - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al-Thani ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al-Thani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın Dışişleri Bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı için Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, Doha'daki temasları kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani ile önce ikili ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Savunma, ekonomi, eğitim, kültür ve sağlık dahil her alanda işbirliğinin derinleştirilmesinin masada olduğu görüşmelerde, Afganistan, Libya ve Suriye gibi bölgesel konular da ele alındı. - DOHA

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al-Thani ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al-Thani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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