Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları kapsamında bulunduğu Doha'da, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

03.11.2019 10:34
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları kapsamında bulunduğu Doha'da, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

VİDEO: Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi
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