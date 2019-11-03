Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

03.11.2019 10:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı hazırlıkları kapsamında bulunduğu Doha'da, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Kaynak: AA