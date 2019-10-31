Bakan Çavuşoğlu Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi.

31.10.2019 17:18
Bakan Çavuşoğlu Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ve Katar Başbakanı Al Sani, başkentte görüştü.

Twitter hesabından görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve son bölgesel gelişmeleri ele aldık. Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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