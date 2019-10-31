Bakan Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'yi karşılaması -Bakan Çavuşoğlu ve Katar Başbakanı Al Sani ve heyetiyle oturup sohbet etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı...

31.10.2019 17:14
Bakan Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'yi karşılaması

-Bakan Çavuşoğlu ve Katar Başbakanı Al Sani ve heyetiyle oturup sohbet etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ve beraberindeki heyetle görüştü.

Kaynak: AA

VİDEO: Bakan Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
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