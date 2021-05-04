Bakan Çavuşoğlu: Kardeş Libya'ya desteğimizi göstermek için Trablus'tayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Necla Manguş ile yaptığı görüşmede,"Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Necla Manguş ile yaptığı görüşmede,"Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" diye konuştu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Menguş'la bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Libyalı mevkidaşı Necla Manguş görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz. Kardeş Libya'ya desteğimizi göstermek, stratejik ortaklığımızı geliştirmek ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Trablus'tayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı