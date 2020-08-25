Bakan Çavuşoğlu: "(Karadeniz'de Doğalgaz) Bu bölgede, aynı bölgede ya da aynı kuyuların şuan da...
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Bakan Çavuşoğlu: "(Karadeniz'de Doğalgaz) Bu bölgede, aynı bölgede ya da aynı kuyuların şuan da...

Bakan Çavuşoğlu: "(Karadeniz'de Doğalgaz) Bu bölgede, aynı bölgede ya da aynı kuyuların şuan da açılacak olan kuyuların ve daha derinlikte aynı miktarlarda rezervlerin olduğuna dair bulgular da var."

Bakan Çavuşoğlu:
25.08.2020 20:19 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:23

Bakan Çavuşoğlu: "(Karadeniz'de Doğalgaz) Bu bölgede, aynı bölgede ya da aynı kuyuların şuan da açılacak olan kuyuların ve daha derinlikte aynı miktarlarda rezervlerin olduğuna dair bulgular da var." - ANKARA

Kaynak: İHA

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