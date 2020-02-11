Bakan Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı Darmanovic ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

11.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:26

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmamasına rağmen Türkiye'nin Balkanlar'ın Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyonunu güçlü bir şekilde desteklediğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Karadağ'daki resmi temasları kapsamında başkent Podgorica'daki "Villa Gorica" hükümet konağında görüştüğü Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dost ve müttefik Karadağ'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı Darmanovic'i de geçen yıl Ankara'da ağırladığını ve çok verimli görüşmeler yaptıklarını anımsattı.

Çavuşoğlu, karşılıklı ziyaretlerin bu yıl da devam etmesini arzuladıklarını belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da en kısa zamanda Karadağ'ı ziyaret etmek istediğini aktardı.

Bugünkü tüm görüşmelerinde ikili ilişkileri tüm boyutları ile ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, özellikle ekonomik ilişkilerin daha da fazla geliştirilmesi konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, daha önce tarafların koyduğu 250 milyon dolarlık ticaret hacmini aşacaklarına olan inancını dile getirerek, Türk firmalarının Karadağ'da yaptıkları yatırımlardan memnun olduklarını ve Türk yatırımlarını Karadağ'da teşvik ettiklerini belirtti.

Karadağ ile ekonominin yanı sıra eğitim, kültür ve turizm alanında da iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Karadağ, Balkanlar'ın ve Avrupa'nın önemli bir ülkesidir. Nüfus ve coğrafi olarak küçük olabilir ama bu bölgenin istikrarı için çok önemli bir ülkedir. O nedenle Karadağ'ın NATO üyeliğine çok güçlü destek verdik. Karadağ'ın en kısa süre içinde Avrupa Birliği üyeliğini hak ettiğini düşünüyoruz. Bağımsızlığını kazandığı günden bu yana yaptığı reformların farkındayız, yakından takip ediyoruz. Siyasi engeller olmazsa da Avrupa Birliği'ne üye olacağına inanıyoruz. AB üyesi olmasak da tüm Balkanlar'ın Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyonunu güçlü bir şekilde destekliyoruz."

Karadağlılar üçüncü ülkelerde Türk temsilciliklerine başvurabilecek

Konsolosluk alanında iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini dile getiren Çavuşoğlu, geçen yıl Karadağ'ın İstanbul Başkonsolosluğunun açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Karadağ'daki ilk fahri başkonsolosunun, Bijelo Polje'de görevlendirildiğini anımsatarak bu iki adımın ilişkileri daha da güçlendireceğini söyledi.

Bugün imzaladıkları anlaşma ile Karadağ'ın diplomatik misyonu bulunmayan ülkelerde, Türk diplomatik temsilciliklerin Karadağ vatandaşlarına da konsolosluk hizmeti vereceğini belirten Çavuşoğlu, "Mükemmel siyasi ilişkilerimiz olan Karadağ ile her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirme kararlılığımız var. Sadece karşılıklı ziyaretler değil, birlikte atacağımız adımlarla bu bağlarımızı daha da güçlendireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: AA