Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştü - PODGORİCA
Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç'in, Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması İkili görüşmeden detaylar PODGORİCA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajoviç ile görüştü.
11.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:00
Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç'in, Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması
İkili görüşmeden detaylar PODGORİCA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajoviç ile görüştü.
Kaynak: AA