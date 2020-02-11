Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştü - PODGORİCA
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Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştü - PODGORİCA

Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç'in, Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması İkili görüşmeden detaylar PODGORİCA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajoviç ile görüştü.

11.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:00
Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştü - PODGORİCA

Brajoviç'in, Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması

İkili görüşmeden detaylar PODGORİCA - Dışişleri Bakanı , Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajoviç ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştü - PODGORİCA
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