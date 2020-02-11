Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile görüştü
Haberler » Politika » Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile görüştü - Haberler

Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

11.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:26
Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı , 'ın başkenti Podgorica'da Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyareti kapsamında geldiği Karadağ'ın başkenti Podgorica'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili ilişkileri geliştirmek adına Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı. - PODGORICA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler