Bakan Çavuşoğlu Karadağ'da - Türkiye-Karadağ Anlaşmaları imza töreni - PODGORİCA
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Bakan Çavuşoğlu Karadağ'da - Türkiye-Karadağ Anlaşmaları imza töreni - PODGORİCA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, "Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sağlanması Anlaşması" ile "Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşma" imzaladı.

11.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:17
Bakan Çavuşoğlu Karadağ'da - Türkiye-Karadağ Anlaşmaları imza töreni - PODGORİCA

Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, " Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sağlanması Anlaşması" ile "Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşma" imzaladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Çavuşoğlu Karadağ'da - Türkiye-Karadağ Anlaşmaları imza töreni - PODGORİCA
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