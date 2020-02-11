: Bakan Çavuşoğlu Karadağ'da - Türkiye-Karadağ Anlaşmaları imza töreni - PODGORİCA

11.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, "Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sağlanması Anlaşması" ile "Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşma" imzaladı.

Kaynak: AA

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