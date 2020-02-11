Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü - PODGORİCA
Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç 'in, Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması İkili görüşmeden detaylar PODGORİCA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından kabul edildi.
11.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:20
Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç 'in, Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması
İkili görüşmeden detaylar PODGORİCA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından kabul edildi.
Kaynak: AA