Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü - PODGORİCA
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Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü - PODGORİCA

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç 'in, Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması İkili görüşmeden detaylar PODGORİCA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından kabul edildi.

11.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:20
Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü - PODGORİCA

Milo Cukanoviç 'in, Bakan Çavuşoğlu'nu karşılaması

İkili görüşmeden detaylar PODGORİCA - Dışişleri Bakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından kabul edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüştü - PODGORİCA
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