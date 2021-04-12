Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ile görüşerek, Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ile görüşerek, Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ile görüşmüştür. İkili ilişkiler ele alınmış, Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilmiş ve gözden geçirilmesi istenmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı