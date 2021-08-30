Bakan Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Garneau'yla görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau'yla bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alınmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci