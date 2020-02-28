Bakan Çavuşoğlu, Josep Borrell Fontelles ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Josep Borrell Fontelles ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

28.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:47
Bakan Çavuşoğlu, Josep Borrell Fontelles ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı , (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüşmüştür" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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