Bakan Çavuşoğlu, Josep Borrell Fontelles ile görüştü

28.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:47

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüşmüştür" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA