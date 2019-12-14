Bakan Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Kono ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ile görüştü.
14.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu'na katıldı. Temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha'da Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ile görüştü. Çavuşoğlu, Taro Kono'yla görüşmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA