- Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi
- Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenlediTOKYO - G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.
23.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:27
- Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi
TOKYO - G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği Japonya'da basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: - Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi