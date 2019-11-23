- Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi
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- Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi

- Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenlediTOKYO - G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.

23.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:27
- Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi

- Bakan Çavuşoğlu, 'da basın toplantısı düzenledi

TOKYO - G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı , basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği Japonya'da basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: - Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi
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