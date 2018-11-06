Bakan Çavuşoğlu, Japon İş Adamlarıyla Bir Araya Geldi

Japonya'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japon iş adamlarıyla bir araya geldi.

Japonya'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya İş Federasyonu (Keidanren) tarafından düzenlenen toplantı kapsamında Japon CEO ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıda iki ülke arasında çok çeşitli alanlarda yürütülen iş birlikleri görüşüldü. - TOKYO