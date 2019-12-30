Bakan Çavuşoğlu İYİ Parti'de
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Bakan Çavuşoğlu İYİ Parti'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya asker gönderilmesini içeren tezkerenin meclise sunulmasından önce bilgilendirme yapmak için İyi Parti Genel Merkezine geldi.

30.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:30
Bakan Çavuşoğlu İYİ Parti'de

Dışişleri Bakanı , 'ya asker gönderilmesini içeren tezkerenin meclise sunulmasından önce bilgilendirme yapmak için Genel Merkezine geldi.

AK Parti'nin TBMM'den onay alan Libya mutabakatına ilişkin asker gönderme tezkeresinin meclisin 7 Ocak'ta bitecek tatilden sonra Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyordu. Ancak tatil bitmeden TBMM'nin olağanüstü toplanmasıyla tezkerenin görüşüleceği gündeme geldi. 2 Ocak'ta TBMM'nin olağanüstü şeklinde toplanması öngörülürken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, asker gönderilmesini içeren tezkere hakkında bilgilendirme yapmak için Genel Merkezine gelerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşüyor.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA
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