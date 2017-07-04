Bakan Çavuşoğlu: "İyi Niyet ve Esneklik Gösteriyoruz Ancak Karşı Taraftan Olumlu Yaklaşım Göremedik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İyi niyet ve esneklik gösteriyoruz ancak karşı taraftan olumlu yaklaşım göremedik" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı'nda yaptığı basın açıklamasında, Türk tarafının Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin iyi niyet ve esneklik gösterdiğini ancak karşı taraftan bugüne kadar olumlu yaklaşım göremediklerini ifade etti. BM Genel Sekreteri'nin çizdiği çerçeve içinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Çavuşoğlu, iyi niyetlerinin karşı taraftan da görülmesini ve samimi yaklaşım gösterilmesini istedi. Çavuşoğlu, kendilerine güvendiklerini belirterek bu yönde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.



Rum tarafının "sıfır asker, sıfır garanti" söyleminin rüya bile olamayacağını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Çok çaba sarf edildi. Artık çözüm olacaksa da olmayacaksa da burada bir karar verilmesi lazım" şeklinde konuştu.



"Saygısızlık ve küstahça"



Bakan Çavuşoğlu, Rum lider Nikos Anastasiadis'in "Türkiye hizaya gelmeli" şeklindeki sözlerine ilişkin, "Saygısızlık ve küstahça" dedi. - CENEVRE