Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

19.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:05
Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı , 'nın başkenti 'de Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. - BERLİN

Kaynak: İHA
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