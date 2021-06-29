Bakan Çavuşoğlu, İtalya'nın ev sahipliğindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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Bakan Çavuşoğlu, İtalya'nın ev sahipliğindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Bakan Çavuşoğlu, İtalya'nın ev sahipliğindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20'nin yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgınıyla mücadelede öncü rol oynaması, aşının rekabet değil iş birliğine temel olması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20'nin yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgınıyla mücadelede öncü rol oynaması, aşının rekabet değil iş birliğine temel olması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın tarihi Matera kentinde ev sahipliği yaptığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda değindiği konulara ilişkin şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir, kapsayıcı ve sağlıklı küresel kalkınma çabalarını destekliyoruz. G20, salgınla mücadelede öncü rol oynamalı. Aşı rekabet değil iş birliğine temel olmalı. Afrika'daki durum karşısında duyarsız kalamayız."

Öte yandan dışişleri bakanlarının toplantısı sona ererken, dışişleri ve kalkınma bakanları ortak toplantısına geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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Bakan Çavuşoğlu, İtalya'nın ev sahipliğindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Haberler
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