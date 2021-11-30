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Bakan Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bakan Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile görüştü

Letonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Letonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yla ikili ilişkilerimiz ile Libya ve Afganistan gibi bölgesel konuları ele aldık" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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