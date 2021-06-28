Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da temaslarda bulundu
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Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da temaslarda bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da temaslarda bulunduİtalya, (DHA)- DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon Bakanlar Toplantısı, İtalya'nın ev sahipliğinde başkent Roma'da düzenleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da temaslarda bulundu

İtalya, (DHA)- DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon Bakanlar Toplantısı, İtalya'nın ev sahipliğinde başkent Roma'da düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Lübnan Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Zeina Akar, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le görüştü.

Bakan Çavuşoğlu görüşmelere dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İtalya'daki temaslarımızı Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeina Akar, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le yaptığımız görüşmelerle sürdürdük' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da temaslarda bulundu
Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da temaslarda bulundu
Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da temaslarda bulundu
Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da temaslarda bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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