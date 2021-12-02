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Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü

İsveç'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

İsveç'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Güne AGİT Dönem Başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'yle görüşerek başladık. Afganistan ve Ukrayna dahil AGİT coğrafyasındaki gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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