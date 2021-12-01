Bakan Çavuşoğlu İsveç'te

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'nın başkenti Riga'da temaslarını tamamladı. Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, İsveç ziyaretine dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Riga'daki NATO Toplantısı'nın ardından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslar için Stockholm'deyiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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