Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştüDISİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

DISİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında görüş alışverişinde bulundu.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkemize gerçekleştirmesi planlanan ziyareti hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmede ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Lapid'e teşekkür etmiştir" denildi.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Isaac Herzog, Yair Lapid, İsrail, Güncel, Haberler

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