Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü

AA, Behlül Çetinkaya - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lapid, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Lapid, görüşmede Çavuşoğlu'na geçirdiği Kovid-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti.

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Isaac Herzog, Yair Lapid, İsrail, Politika, Güncel, Haberler

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