Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Haber: ANKARA,

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