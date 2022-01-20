Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü
AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklar, gün içinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog'la bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığını paylaşmıştı.

Ziyarete ilişkin henüz bir takvim bulunmazken Türk ve İsrail tarafında farklı seviyelerde görüşmeler devam ediyor.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

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