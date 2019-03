Bakan Çavuşoğlu: "İsrail'in Bu Pervasızlığına Tüm Dünyanın Tepki Göstermesi Gerekiyor "

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"İsrail'in bu pervasızlığına dur demek lazım. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz. Dünyanın da buna tepki göstermesi gerekiyor. Türkiye de ve dünyanın her yerinde farklı dinlere mensup ibadet yerleri var. Sinegoglar, kiliseler var. Burada Kadriye dede aynı şekilde dinler bahçesi var. Bunda ne zararı var" dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik ilçesi Boğazkent bölgesindeki bir otelde, otel yöneticileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen buluşmanın ardından Kadriye bölgesinde bir lokantada esnaf ve taşımacıların katılımıyla düzenlenen toplantıda Çavuşoğlu, vatandaşla buluşmaktan mutlu olduğunu söyledi. Belek'e değişik ülkelerden turistler geldiğini, en çok da Almanya dan geldiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Dolayısı ile öyle artık gereksiz uyarıların falanda dikkate alınmadığını Alman dostlarımız da bize söylüyor" dedi.

"İsrail'in bu pervasızlığına tüm dünya tepki göstermesi gerekiyor "

Toplantıdan az önce Alman Dışişleri Bakanı ile de görüştüklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, kendisi ile birkaç konuyu değerlendirdiklerini belirterek,"Özellikle Mescid-i Aksa'ya saldırıyı da gündeme getirdik. Artık İsrail'in bu pervasızlığına dur demek lazım. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz. Dünyanın da buna tepki göstermesi gerekiyor. Türkiye de ve dünyanın her yerinde farklı dinlere mensup ibadet yerleri var. Sinegoglar, kiliseler var. Burada Kadriye' de de aynı şekilde dinler bahçesi var. Bunun ne zararı var. Biz bu kadar hoşgörü gösterirken İsrail'in bu pervasızlığına tüm dünya tepki göstermesi gerekiyor. Maalesef Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonrası İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Bu konuları konuşuyoruz. Peşindeyiz. Milli davalarımızı bırakmayız. İnşallah bu konularda hiç merak etmeyin Türk dış politikasının Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her sorunun üstesinden geleceğine yönelik inancınız tam olsun. Elimizden gelen her şeyi biz yapıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA