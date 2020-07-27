Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi
Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, ortak basın toplantısı düzenledi.
27.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:58
Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: İHA