Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, ortak basın toplantısı düzenledi. Kaynak: İHA