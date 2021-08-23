Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek veren İspanya'ya teşekkür etti
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek veren İspanya'ya teşekkür etti

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek veren İspanya'ya teşekkür etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'le telefonda görüşerek, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına yangın söndürme uçağı göndererek verdiği destek için teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'le telefonda görüşerek, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına yangın söndürme uçağı göndererek verdiği destek için teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve İspanyol mevkidaşı Albares telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına uçak göndererek katkı sağlayan İspanya'ya teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Afganistan'daki güncel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek veren İspanya'ya teşekkür etti - Haberler
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