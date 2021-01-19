Bakan Çavuşoğlu, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Hergueta ile savunma sanayi iş birliğini görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Hergueta ile savunma sanayi iş birliğini görüştü

19.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:46
Bakan Çavuşoğlu, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Hergueta ile savunma sanayi iş birliğini görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta ve Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'ya tasarım desteği sağlayan Navantia firması Doğu Akdeniz Genel Müdürü Pablo Menendez ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta ve Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'ya tasarım desteği sağlayan Navantia firması Doğu Akdeniz Genel Müdürü Pablo Menendez ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İspanya Büyükelçisi Hergueta ile TCG Anadolu'ya tasarım desteği sağlayan Navantia firması Doğu Akdeniz Genel Müdürü Menendez'le savunma sanayi iş birliğimizi görüştük." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, TCG Anadolu'nun yakında hizmete gireceğini belirtti.

TCG Anadolu

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, hizmete girdiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük platformu olacak.

TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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